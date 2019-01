Paplippels hebben Prins Geert en Prinses Ine

Geert Kuijpers is een echte Paplippel. Hij is 31 jaar oud. Geert is werkzaam bij Hawk International in Veghel in de marketing en verkoop. Zijn verloofde Prinses Ine van Wanroy is geboren als Drumknaauwerinneke. Ine werkt als afdelingsmanager bij de Albert Heijn in Gemert. Zij wonen samen aan het Kuilven in Keldonk.