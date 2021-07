Paralympisch atleet Noah Mbuyamba (21) bezoekt basisschool De Tuimelaar in Veghel: ‘Ik wil mensen inspireren’

Nooit meer voetballen

In juli 2017 is hij met twee vrienden op vakantie in Indonesië. Op de vierde dag gaat het gruwelijk mis: hij verliest de controle over zijn gehuurde scooter en rijdt met volle vaart tegen een boom aan. De pijn in zijn been is ondragelijk, maar in het ziekenhuis vertelt de arts dat met een aantal dagen rust de pijn wegtrekt. De vader van Noah, zelf arts, vertrouwt het niet en wil dat zijn zoon naar een ander ziekenhuis gaat. Zijn vrienden en hij pakken een vlucht naar Singapore. Daar komt het slechte nieuws: het been van de rasvoetballer is niet meer te redden.