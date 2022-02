Parkeerproblemen oplossen op de Noordkade? Parkeergarage is serieuze optie

,,P3 aan de Pater van den Elsenlaan is té ver lopen als je even je kind naar muziekles brengt”, zegt Stefan van de Ven. Van dit terrein en het parkeerterrein bij het hoofdkantoor van Jumbo op de Zuidkade wordt weinig gebruik gemaakt, ook al is er een loopbrug aangelegd die de Zuidkade met de Noordkade verbindt. ,,Bij grote evenementen kun je erop sturen dat mensen juist op die plekken parkeren, maar niet op gewone dagen. De Noordkade trekt veel mensen die even naar de film gaan, de cultuurfabriek bezoeken of een boodschap bij de Jumbo komen doen. Die willen dichtbij parkeren”, zegt terreineigenaar Van de Ven.