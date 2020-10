Parkeerterrein krap, sporters Heeswijk-Dinther moeten vaker op de fiets

Aandacht voor elkaar: gedichten met foto's en herinne­rings­bo­men in Bernheze en Oss

6 oktober HEESCH/OSS - De oudere dame blijft op 't Dorp in Heesch staan om het gedicht te lezen. ,,Mooi’’, zegt ze. ,,En prachtig, die foto erbij.’’ Snapt ze de bedoeling? Ze aarzelt een beetje. ,,Niet helemaal. Maar dat het over corona ging, had ik zelf al wel gedacht ja. Het is een ellendige tijd.’’