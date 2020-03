Parochie gaat kerk verkopen; anderhalf miljoen voor school Eerde

Hiermee lijkt de ombouw van de kerk na veel discussie echt te kunnen beginnen. Projectontwikkelaar Shaak (Samenwerking Heilige Antonius Abt Kerk), bestaande uit ondernemer Ton Verhoeven, architect Hans van den Tillaart en aannemer Hans Verouden, koopt de kerk en verhuurt het aan basisschool Petrus en Paulus en de parochie. Hierdoor kan de school in en langs de kerk gehuisvest worden en kan in een deel van de kerk een kapel worden gemaakt.

Het is praktische constructie: de school krijgt zijn nieuwbouw, zonder dat er een tijdelijke (en dure) noodoplossing nodig is. De kerk, een gemeentelijk monument, blijft deels in functie en blijft beeldbepalend in het dorp. Op de plek van de huidige school komt ruim 5000 vierkante meter grond vrij waar een nieuwe invulling aan gegeven kan worden, bijvoorbeeld woningbouw.

,,Het is een goede zaak voor iedereen. Het is bijzonder dat er mensen opstonden die de kerk, school en woningbouw willen combineren. Als dit niet op ons pad was gekomen, hadden we de kerk moeten restaureren en dan waren we toch gaan nadenken wat de toekomst zou gaan brengen", zegt bouwkundige Ad Wonders van de Franciscusparochie. Het is de tweede keer dat de parochie een kerk verkoopt. Eerder gebeurde dat in Veghel-Zuid, waar projectontwikkelaar Zenzo nu woningen voor dementerenden gaat bouwen.

De kapel in Eerde na de herbestemming van de kerk. Er is een scheidingswand die open kan tussen de achterliggende aula van de school en de kapel.

1,5 miljoen voor school

Het college van Meierijstad wil een krediet van 1,5 miljoen beschikbaar stellen om basisschool Petrus en Paulus, die nu in een gebouw van 58 jaar oud zit, een plek te geven in en aan de kerk. Er wordt een huurovereenkomst afgesloten met Shaak van 20 jaar, met recht op verlenging van 20 jaar. In de begroting was al rekening gehouden met een vergelijkbaar bedrag, plus 45.000 euro voor de sloop van de bestaande school. Om eventuele risico’s voor de gemeente weg te nemen wordt op het gedeelte van de school dat buiten de kerk wordt gerealiseerd en op de appartementen boven de school een eerste recht van hypotheek gevestigd. Op het moment dat Shaak tijdens de looptijd van de huurovereenkomst de kerk wil verkopen, heeft de gemeente bovendien het recht om het te kopen voor 1 euro.

De nieuwbouw van de basisschool, peuterspeelzaal en kinderopvang naast de Eerdse kerk. De glazen wand verbindt de klaslokalen met de school. Die is volgens architect Hans van den Tillaart bewust in een heel andere stijl gebouwd, om het kerkgebouw tot zijn recht te laten komen. De school geeft een overgang naar de tuin aan.

