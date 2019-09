Partijen tekenen intentieverklaring Leefgoed Veghel

“Je moet wel opschieten, Coen!” is de bloedserieuze boodschap van zuster Gerda van Gogh aan Coen Hendriks van vastgoedontwikkelaar Zenzo, één van de ondertekenende partijen. Met de waarschuwing, in een voorlichtingsfilmpje, doelt de provinciaal overste van de nu nog 44 Franciscanessen in het klooster van Veghel op de snelheid van het uitvoeren van de plannen in het project Leefgoed Veghel. De gemiddelde leeftijd van de zusters is immers hoog, onderstreept Marieke van Grinsven, coördinator in het klooster, de kwestie in haar toespraak richting enkele tientallen genodigden. “Daarom vragen we, specifiek ook aan de gemeente Meierijstad, om voortvarendheid.”