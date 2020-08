‘Party-economie’: van 12 feesten dit weekeinde binnen mum van tijd naar 0

Waarom werd Manpasi Sona uit Veghel doodgesto­ken?

18 augustus VEGHEL/ DEN BOSCH - Was het omdat hij door zijn huurbaas was verkracht? Of stak de 24-jarige Dyonisos M. op 20 november 2018 in Veghel zijn huurbaas Manpasi Sona dood ten gevolge van een ordinaire ruzie over de huur. De officier van justitie veronderstelt het laatste. De rechtbank in Den Bosch kwam er deze maandag niet uit.