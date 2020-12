Pas op de plaats met plannen Omnipark Erp - in ieder geval twee jaar uitstel

Vierde manager vertrekt bij 't Spectrum in Schijndel: dat roept vragen op

7:07 SCHIJNDEL - Wat is er toch aan de hand in 't Spectrum in Schijndel? D66 wil dat weten nadat de vierde manager in vier jaar tijd vertrok uit het cultureel centrum. ,,Dit is echt niet goed.” En wat vinden de gebruikers van deze exodus?