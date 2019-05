Pas twee derde van huizen op Land van Dico Uden verkocht

UDEN - Een jaar nadat de verkoop van de huizen en kavels op het Udense ‘Land van Dico’ is gestart, is pas zo’n twee derde verkocht. ,,Dat is volgens planning”, aldus woordvoerder Rik Hammer van ontwikkelaar Heijmans. Fase twee van het woonproject gaat mogelijk versneld in de verkoop.

In mei 2018 gingen na een heel lange voorbereiding eindelijk de eerste 73 huizen en 13 vrije kavels in de verkoop op het voormalige Dico-terrein aan de Velmolenweg-Losplaats. Dat zorgde voor een stormloop van ruim duizend mensen die bij theater Markant de verkoopbrochure kwamen halen. Die grote belangstelling heeft zich niet vertaald in een snelle verkoop. Waarschijnlijk omdat de huizen en kavels stukken duurder zijn dan elders in Uden en omstreken.

Kavels

Van de 73 huizen die in de eerste fase in de verkoop gingen, is nu zo’n twee derde verkocht. Dat zijn met name de goedkoopste rijtjeshuizen. Van de 27 nog openstaande woningen zijn er 8 in optie genomen. Het plan omvat ook 13 vrije kavels met een gemiddelde grondprijs van 657 euro per vierkante meter. Tot nu toe zijn er slechts twee kavels verkocht.

Heijmans gaat niet in op de vraag of de prijzen niet te hoog zijn. ,,Het verkoopverloop gaat volgens planning”, zegt woordvoerder Rik Hammer. Nu het plan echt vorm begint te krijgen hoopt Heijmans op een ‘aanjagend effect op verkoop van de overige woningen en kavels’. Heijmans heeft verder 15 eengezinswoningen in het plan verkocht aan belegger MVG Capital uit Hedel die de huizen gaat verhuren. De huurprijs ligt op zo’n 1300 euro per maand.

Appartementen