Pasen begint voor Zoet Moment al in november:’Paasei met gat komt eraan’

College Meierij­stad wil ‘bouwen, bouwen, bouwen’

10:06 MEIERIJSTAD - De gemeente Meierijstad wil de woningbouw in de kleine kernen wel degelijk op stoom brengen. Dat stelde wethouder Eric van den Boogaard donderdag tijdens de raadsvergadering. ,,De ambitie van het college is bouwen, bouwen, bouwen. Laat daar geen misverstand over bestaan.”, benadrukte Van den Boogaard.