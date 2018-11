Passantenhaven Veghel blijft van Watersportvereniging

Vanmiddag zetten wethouder Harry van Rooijen en een tevreden voorzitter Jaap Kastermans van de watersportvereniging hun handtekening onder de overeenkomst. Dat Veghel de plezierhaven openbaar wilde aanbesteden, viel de watersportvereniging deze zomer koud op het dak. De club, die het beheer sinds de opening in 2000 deed, wilde het werk heel graag blijven doen. Jaap Kastermans was twintig jaar geleden ook nauw betrokken bij de ontwikkeling van de passantenhaven. Maar de politiek wilde het jaarlijkse contract toch openbaar aanbesteden. ,,De gemeente hecht aan transparantie bij het verlenen van de concessie voor het beheer en exploitatie van deze haven. Om die reden is een aanbesteding uitgeschreven”, stelt de gemeente.

Weinig belangstelling

De belangstelling van andere partijen bleek echter gering. Wethouder Harry van Rooijen: ,,We hebben goede ervaringen met de watersportvereniging; nu kunnen we de al lang bestaande samenwerking continueren. Het is voor passanten straks prettig om vertrouwde gezichten terug te zien.”

Kastermans is verheugd: ,,We doen dit werk al jarenlang en brengen veel ervaring mee. Vanuit het havengebouw kunnen we de juiste service bieden aan de mensen die in Veghel aanmeren. En we kunnen ze tips geven als ze Meierijstad ingaan.”

Dertig boten