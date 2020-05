Passen, meten en veel overleg, horeca bereidt zich voor op heropening

De spade moet in Uden hoe dan ook snel de grond in

7:35 UDEN - Of het nou is bij de N605 die dringend verlegd moet worden, aan de Loopkantstraat waar een appartementencomplex voor zorgvragers en zorgdragers moet komen, of op een willekeurige plek in Uden waar woningbouw nodig is: de spade moet snel de grond in.