Passie voor viervoeters van familie Verdaasdonk resulteert in Hondenhotel De Meierij

Vader uit Landerd verkracht zijn tienerdoch­ter als moeder op vakantie is

1 september DEN BOSCH - Terwijl de moeder op vakantie was, verkrachtte een man uit de gemeente Landerd in 2019 drie keer zijn minderjarige tienerdochter. Bovendien werden op de gezinscomputer, en later ook op de computer op zijn werk, kinderporno gevonden. Toch vindt hij zichzelf geen pedofiel, zo verklaarde de man deze dinsdag tijdens de rechtszaak.