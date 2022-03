Past één coffeeshop nog bij Uden?

UDEN - Is één coffeeshop passend voor Uden en de gemeente Maashorst? Of moet er iets veranderen aan het lokale softdrugsbeleid? Dit balletje gooit raadslid Cees Keizer van de partij UdenPlusLanderd op.

Keizer zegt zelf nog niet te weten of hij meer of minder coffeeshops zou willen zien in zijn gemeente: ,,Ik heb daar eigenlijk geen mening over. Maar ik ben wel getriggerd door het onderwerp. Ik wil de feiten horen, weten hoe het hier zit. Pas dan kan ik me er eventueel druk over gaan maken.’’

Als raadslid heeft Keizer nu schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Hij wil weten hoe het softdrugsbeleid is en of er een aanleiding is om dat beleid te veranderen.

Klanten van coffeeshops

Keizer stelt de vraag juist nu, vanwege een recente brief van de Bond van Cannabis Detaillisten aan raadsleden overal in het land. Daarin vraagt de bond de partijen om duidelijk te zijn over hun standpunten ten aanzien van softdrugs. Klanten van coffeeshops zouden daar dan rekening mee kunnen houden bij de gemeenteraadsverkiezingen.

Deze verkiezingen zijn in Maashorst (waar één coffeeshop is, Guna Guna in Uden) overigens al geweest.