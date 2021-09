Pastoor Inno Ponsioen 60 jaar priester: ‘Eigenlijk ben ik heel stillekes meegegroeid in de ontkerkelijking’

In Herinnering Trouwe brief­schrijf­ster Diny Vissers leerde van de vrouw van de burgemees­ter voor zichzelf opkomen

20 september Ze schreef onder het pseudoniem ‘Kousenstoppend Huissloofje’, of als ‘Begijntje’ kritische, grappige en slimme stukjes. In de krant schreef ze altijd onder haar eigen naam: Diny Vissers- Van den Boom, talloze ingezonden brieven. In augustus legde ze haar pen voorgoed neer.