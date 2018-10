Pastoor John van de Laar van Uden ook waarnemend pastoor in Oss

Volkel doet weer mee aan de maïscross, als Uden niet dwars ligt

15:00 VOLKEL - Zo'n 300 tot 400 motoren scheuren zondag 18 november over het circuit aan de Scheiweg in Volkel. De wedstrijd is onderdeel van een reeks maïscrossen die op vier zondagen in november worden gehouden. Grote vraag: wat doet de gemeente Uden?