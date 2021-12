Pastor Charles krijgt de kerk weer vol: ‘Hij komt bij je binnen, in je huis en in je hart’

Toen pater Charles Eba’a in juni werd benoemd tot pastor, zeg maar hulppastoor, van de Franciscusparochie in Veghel, was de lucht zwanger van verwachtingen. Want de jonge, uit Kameroen afkomstige pater met zijn vrolijke kijk op het leven laat zich naar eigen zeggen 'niet opsluiten in boeken'. Hij wil jonge mensen in de kerk krijgen, of liever gezegd, de kerk naar hen brengen. Want het hoeft niet allemaal in de kerk plaats te vinden, vindt Charles. ,,Je moet daar zijn waar de dingen gebeuren.”