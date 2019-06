Pastorie Uden wordt notariskantoor, pastoor verhuist naar Rooijsestraat

De pastoor zat in een te grote jas, de notaris had juist behoefte aan wat meer ruimte. Heel lang hoefde het parochiebestuur dan ook niet na te denken toen die twee zaken bij elkaar kwamen. In de Kerkenvisie van de parochie was al de optie opgenomen dat de Udense pastorie verkocht zou kunnen worden. ,,Dat moment is sneller gekomen dan wij hadden gedacht”, zegt Jan Lucius namens die werkgroep.