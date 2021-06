Pater Charles uit Kameroen wil al basketballend de jongeren terug in de kerk krijgen: ‘Geloof moet blij maken’

Video De drijvende dame is terug in Uden, strak in de lak op een nieuw luchtbedje

4 juni UDEN - Van onder tot boven strak in de lak, links en rechts met een beetje ‘botox’ en op een nieuw luchtbedje ligt ‘De vrouw van dag en nacht’ weer vrolijk te dobberen in de grote vijver bij de A50, tegenover het Foodcourt. Na een weken durende opknapbeurt in de ‘kliniek’ van KW Polyster werd het kleurrijke beeld van de Spaanse kunstenaar Juan Ripollés vrijdag weer teruggeplaatst.