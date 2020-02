Patholoog Hans van der Linden uit Veghel benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau

Hans van der Linden (1958) was sinds 1996 klinisch patholoog bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Ook was hij er medisch manager van de vakgroep Pathologie. Van der Linden vervulde 31 jaar verschillende bestuursfuncties, onder andere bij de Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVPP). Hij was er onder andere voorzitter en bestuurslid bij de secties klinische pathologie en de werkgroep kinderpathologie. Hij zette zich in voor het verbinden van meerdere pathologie laboratoria en drie maatschappen van klinisch pathologen in Midden Nederland en was een belangrijke grondlegger en motor van de samenwerking op het gebied van de pathologie tussen het JBZ, het Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein en het Rijnstate in Arnhem. Burgemeester Kees van Rooij van Meierijstad reikte de onderscheiding vrijdagmiddag uit.