Patiënt mishandelde psychiater; OM eist tbs met dwangverpleging

Pietenburo Veghel in nood na inbraak magazijn

12:52 VEGHEL - Het Centraal Pietenburo in Veghel is zwaar gedupeerd door een inbraak in het magazijn. En juist nu over ruim een maand Sinterklaas alweer zijn intocht maakt in Veghel. Er is van alles weg, van gereedschap en verlichting tot geluidsapparatuur.