Patiënten Bernhoven met bacterie besmet na blaasonderzoek

UDEN - Bij blaasonderzoek in ziekenhuis Bernhoven zijn patiënten besmet geraakt met een bacterie. Dat kon gebeuren omdat er een mankement was in de droogkast die de vakgroep urologie gebruikt om de apparaten voor blaasonderzoek te drogen. Twaalf patiënten hebben zich met klachten bij het ziekenhuis gemeld, twee ervan moesten worden opgenomen. Zij zijn met antibiotica behandeld.

Volgens het ziekenhuis in Uden hebben de besmettingen zich voorgedaan in de periode van 1 november vorig jaar tot 14 januari vorige week. De urologen van het ziekenhuis ontdekten dat er iets mis was toen ze zagen dat het aantal behandelde patiënten met een blaasontsteking flink opliep.

Bacterie in droogkast

Bij nader onderzoek werd een technisch mankement in de droogkast ontdekt waar de zogeheten scopen voor een blaasonderzoek worden gedroogd. Dat is een speciale slang of buis met een kijker en een lampje waarmee de uroloog de blaas en plasbuis onderzoekt. Omdat de kast niet goed werkte, is daar een bacterie (pseudomonas aeruginosa) gaan groeien in de scopen waardoor patiënten besmet zijn geraakt met deze bacterie. Pseudomonas is een bacterie die een ontsteking kan veroorzaken, waaronder ook bijvoorbeeld een blaasontsteking.

Alle twaalf patiënten die zich hebben gemeld met blaastontstekingsklachten zijn behandeld met gerichte antibiotica en herstellen volgens Bernhoven goed. Alle patiënten die zijn behandeld in deze periode zijn telefonisch ook geïnformeerd door de behandelend arts.

Ongelukkig toeval

Volgens Bernhoven is er gewerkt volgens de geldende richtlijnen. ,,Dat dit technische mankement is ontstaan is een ongelukkig toeval", meldt het ziekenhuis in een persbericht. ,,Bernhoven betreurt het zeer dat dit technische mankement heeft plaatsgevonden.”

Het mankement en de besmettingen zijn als calamiteit gemeld bij de inspectie voor gezondheidzorg en jeugd.