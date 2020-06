Patio transformeert van winkels naar woonhofje

Het kan verkeren. Jarenlang staan de panden aan de Patio in het centrum van Veghel leeg en plotseling gaan daar over twee weken twaalf woningen in de verkoop. Op de lege etalageruiten hangen borden met tekeningen en informatie over de zes rijwoningen en zes appartementen die JES Projectontwikkeling uit Volkel er gaat bouwen. Mogelijk worden het zelfs vijftien woningen. De projectontwikkelaar is nog in onderhandeling met Niels en Léan Willemsen van modezaak Dandelion over hun pand, de enige winkel die nog in de Patio gevestigd is. Volgende week vrijdag verwachten Jeroen Vissers en Stephan Zenden, samen JES, de bouwvergunning binnen te hebben. Op 22 juni is er tussen 17.00 en 22.00 uur ‘open huis’ op het binnenplein voor geïnteresseerden.