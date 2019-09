Paul Bezembinder wint gedichtenwedstrijd Meierijstad 75 jaar Herdenken & Bevrijden

Paul Bezembinder is de winnaar van de gedichtenwedstrijd Meierijstad 75 jaar Herdenken en Bevrijden. In de raadzaal in de bibliotheek in Veghel kreeg hij deze woensdag het juryrapport en een beeldje uit handen van wethouder Menno Rozendaal. Tweede werd Anneke Wasscher en in de categorie Jeugd won de 12-jarige Lieke uit Veghel.

De jury kreeg ruim honderd gedichten binnen en koos unaniem voor het gedicht In Normandië van Bezembinder, vertelt wethouder Menno Rozendaal. En hij vertelt wat er in het juryrapport staat: ,,Dit is een dichter die elke krachtige regel naar een volgende kan schrijven. (...) Wij nemen onze hoed af voor dit gedicht.”

Op de vraag of hij het gedicht, dat gaat over de stranden van Normandië waar zo zwaar werd gevochten, schreef op een van die stranden, stelt Bezembinder dat hij er op het moment van schrijven niet was. ,,Maar eerder wel en die herinnering bracht me tot dit gedicht. Toen ik er was, voelde het daar alsof er een een soort rilling door het landschap gaat. Dat was bijna huiveringwekkend.”

Bezembinden wist dat erg goed in het gedicht te vangen. De circa twintig aanwezigen in de zaal luisteren vol bewondering als hij het voorleest. En dat is niet voor het eerst. Bezembinder's gedichten verschenen in verschillende literaire tijdschriften. Ook bracht hij twee gedichtenbundels uit.

En dan is het de beurt aan de 12-jarige Lieke. Zij won in de categorie jeugd. ‘Lieke weet in alle eenvoud een kort, maar zéér krachtig gedicht neer te zetten. Zoals het een goed dichter betaamt', zo meldt het juryrapport. En als ze dan aan de beurt is om haar gedicht voor te lezen in de prachtige stoel die ook voor haar klaar en zegt dat ze haar gedicht uit het hoofd kent, klinkt ontzag uit de zaal. Al snel blijkt dat haar gedicht inderdaad zéér kort, maar krachtig is: 'Niet leuk. Laat dit stoppen. Waarom moest dit gebeuren?’ Of ze vaker dicht, vraagt wethouder Menno Roozendaal nog: ‘Eh, nee, eigenlijk niet.” ,,Ga er vooral mee door”, stelt de jury in haar rapport. Want die is overtuigd: hier is een dichter in de dop geboren.

Paul Bezembinder (rechts) ontvangt de prijs uit handen van wethouder Menno Rozendaal