Paul Kleine kroont zich in Veghel tot allereerste Nederlands kampioen bijlgooien

Wensen gaan in vervulling tijdens pronkzit­ting Reigers in Zijtaart

13:15 ZIJTAART - Wensen werden dit weekend vervuld in het Dorpshuis in Zijtaart. Carnavalsvereniging De Reigers pakte uit met twee vermakelijke pronkzittingen. Naast voornamelijk lokaal talent was het buitendorpse cabaret van Jeroens Clan toch de onbetwiste uitschieter.