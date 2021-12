Paul Rüpp benoemd als waarnemend burgemeester voor gemeente Maashorst

Paul Rüpp was eerder wethouder in Uden. Hij werd in 2003 lid van het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant met de portefeuille ruimtelijke ontwikkeling. In 2009 volgde een benoeming tot voorzitter van het college van Bestuur van de Avans Hogeschool die hij eerder dit jaar neerlegde. Hij is ook Kamerheer van Koning Willem-Alexander in de provincie Noord-Brabant.