Paul Rüpp doet stap terug met pijn in het hart: ‘Mijn horizon komt dichterbij, ik word geen 80'

Man die in 2010 Elsa Tisseur doodde, in hoger beroep veroor­deeld voor poging zware mishande­ling tijdens proefver­lof

DEN BOSCH/VEGHEL Mario van E. (56), de man die in 2010 zijn 35-jarige ex-vriendin Elsa Tisseur doodde, moet definitief terug naar de gevangenis. Dat bepaalde het gerechtshof vrijdag in Den Bosch. De man sloeg op 8 augustus 2020 tijdens een proefverlof met beringde vuisten in op een man in Veghel. Daarmee maakte hij zich schuldig aan een poging tot zware mishandeling. Hij bedreigde het slachtoffer bovendien met een mes.

2 december