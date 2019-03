Peelpop in Boekel, ergens in de verte speelt de band

De toeschouwer, die wat later de Rock Area binnenstapte zag een drom publiek voor zich, waar geen doorkomen was. Over de hoofden kon gelopen worden. Ergens in de verte speelde duidelijk hoorbaar de band. De bands speelden niet tegelijk, ze overlapten elkaar. Zo dicht bijeen was geen ruimte om te swingen. Dat was anders in de andere meer grote ruimte in de Swing Area. De veelal twintigers en dertigers konden zich daar meer vrijelijk bewegen op de keiharde dreun muziek die vanuit de boxen de manege in denderden. Dat later op de avond meer uitbundigheid te zien zal zien, is vanzelfsprekend.