Peelpop oerend hard als vanouds, ondanks verhuizing van manege naar Nia Domo in Boekel

BOEKEL - Het is even wennen voor de fervente Peelpopganger. De 12de editie van Peelpop was zaterdagavond in Nia Domo, nadat het festival 11 jaar in een manege plaatsvond. Met ruim 1000 bezoekers was het bomvol in de 2 zalen, omgedoopt tot Rock Area en Pop Area. " Het is een overgang, maar het is traditie om te komen en de gemoedelijkheid en gezellligheid is hetzelfde." aldus een bezoekster.

Het was een praktische keuze voor de organisatie geweest om voor Nia Domo te kiezen." Altijd moesten we rekening met regen en wind met het opzetten van de tent. Gelukkig dat we dit jaar voor Nia Domo gekozen hebben, want we hadden de tenten niet op kunnen zetten afgelopen week. Voor de bezoekers is het meer comfort. De twee Area's zijn nu gemakkelijker bereikbaar. Het overlopen gaat beter, het publiek hoeft niet meer tegen elkaar in te gaan. Omdat tribute bands overal te horen zijn, hebben we nu een mix van tribute en coverbands. " vertelt organisator Hans Heeren.

Oordopjes zijn hard nodig

Beide zalen zijn mooi opgetuigd met levens grote, rode posters en in de Pop area is het plafond versierd. Bij binnenkomst twijfelen twee bezoekers welke zaal ze zullen nemen. Ze gaan voor de Rock Area, waar oerend hard de muziek dendert. Een man krijgt van zijn vrouw een paar oordopjes aangereikt voordat hij deze ruimte betreedt. "Het is voor de gezelligheid, dat we daar zijn." lachen beiden. In de Rock Area is het als vanouds. Het is geen doorkomen aan, over de hoofden kan gelopen worden. In de verte op het podium met fel gekleurde lichtflitsen, wordt dreunend, hard metal rock muziek geproduceerd. De zanger is nauwelijks verstaanbaar, dat hoort erbij. De bezoekers luisteren stilzwijgend, meedeinend naar de hard rock cover muziek. " Het is trance muziek, heerlijk." legt een bezoeker uit.

Gevoel van traditie en nostalgie