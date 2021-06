Peels festival Stage Valley is een van de eerste die weer van start gaat

,,Dat wij het festivalseizoen zo’n beetje aftrappen voelt heel bijzonder’’, vertelt medeorganisator Michiel van Boxtel. ,,We hebben deze week pas besloten dat we het gaan organiseren, dus hebben de komende drie weken nog heel wat werk te verzetten. Dat is hectisch. Gelukkig kunnen we terugpakken op het draaiboek van de eerste editie uit 2019. Die beviel heel goed.’’

De vijftienhonderd kaarten zijn online te koop. De organisatie verwacht een grote aanloop. ,,Iedereen is eraan toe. Anderhalf jaar hiervoor is er in Nederland geen festival geweest, en in 2019 kregen we alleen maar positieve reacties’’, zegt Van Boxtel. ,,De vorige keer kwamen er vooral bezoekers uit het dorp. We denken dat nu ook mensen van buitenaf Odiliapeel weten te vinden. We zetten hiermee het dorp hopelijk op de kaart.’’