Peperdure sportauto’s StreetGasm zorgen voor toeloop op Veghelse Markt

VEGHEL - De Markt in Veghel was vrijdagavond omgetoverd tot een parkeerplaats van luxe sportwagens. StreetGasm hield een ledenbijeenkomst bij restaurant Santorini. Om een toeloop van liefhebbers van snelle auto’s te voorkomen was het event lang stilgehouden. Toch was er nog veel bekijks.

Gewapend met hun spiegelreflexcamera’s staan ze klaar bij de brug over de Aa. In afwachting van het moois dat gaat komen. Raf Schoenmakers (14), Thorsten Bongers (13) en Lars Cornelissen (13) zijn er speciaal voor vanuit Eindhoven naar Veghel gekomen. Ze zijn niet enigen. Tientallen, veelal jonge, liefhebbers van snelle auto’s verzamelen zich op de Markt. Opvallend genoeg bijna allemaal met een flinke fotocamera om de nek.

Volledig scherm Op de Markt parkeerden zo’n twintig ondernemers hun vaak peperdure bolides © Philip van den Brand

Verzot op snelle auto's

Via Instagram en de website heeft het drietal lucht gekregen van de ledenbijeenkomst van StreetGasm in Veghel. ,,Normaal maken ze hun routes en plek waar ze afspreken vooraf niet bekend”, weet Raf. ,,Toevallig zagen we het en omdat het maar een kwartiertje rijden is naar Veghel heeft de vader van Lars ons gebracht.” De jongens zijn verzot op snelle, sportieve auto’s en bezoeken zo vaak als het kan rally’s en autoshows. Vooral de Porsche 918 Spyder kan op hun bewondering rekenen. En als het goed is komt deze vanavond ook naar Veghel.

Door de knieën voor perfecte foto

Als in de Hoogstraat een Lamborghini luidruchtig zijn opwachting maakt gaat het drietal door de knieën voor het perfecte plaatje. Ze glunderen van opwinding als de ene na de andere sportieve bolide de Markt opdraait en achter de ijssalon parkeert. StreetGasm, een autoclub van ondernemers is in Veghel te gast bij één van haar leden, Jiorgos Spanos van restaurant Santorini. ,,Jiorgos stelde voor met de club eens naar Veghel te komen. Nou, hier zijn we”, lacht organisator Maurice Hartsuiker. Zelf is hij in het bezit van een knalgele Ferrari die pal achter Matteucci staat.

Volledig scherm Hoewel de bijeenkomst zo lang mogelijk geheim is gehouden trok deze toch nog veel bekijks. Anderhalve meter afstand houden was lastig. © Philip van den Brand

Jonge bewonderaars

Het is een select groepje dat zijn kostbare bezit op de Markt parkeert. De ongeveer twintig auto’s met een aanzienlijk prijskaartje trekken volop bekijks. Vooral veel jonge bewonderaars zwermen om de glimmende auto’s heen. Volwassen mannen kijken, vaak ook verlekkerd, van een afstandje toe. ,,Het valt nu nog mee met de drukte. Als we dit van tevoren bekend hadden gemaakt dan had het hier zwart gezien van de mensen”, verzekert Hartsuiker. Vanwege corona is de aandacht vooraf bewust bescheiden gehouden. ,,Het is voor onze leden gewoon een gezellige, culinaire avond.” Zijn club, waarvoor hij regelmatig allerlei events organiseert, heeft zo’n 350 leden.

Raf, Thorsten en Lars zijn tevreden met wat ze in Veghel voorgeschoteld hebben gekregen. Thuis kunnen ze straks nagenieten dankzij de honderden foto’s die ze hebben gemaakt. Natuurlijk dromen de drie vrienden ervan om ooit zelf zo’n blitse supercar te kunnen rijden. ,,Wie wil dat nu niet? Maar dan moet ik wel een hele goede baan vinden”, verzucht Raf. Zijn vriend Thorsten lacht: ,,Of een hele rijke vriendin.”

Volledig scherm Raf en Lars gaan door de knieën om de Ferrari en Porsche zo goed mogelijk op de foto te zetten. © Philip van den Brand