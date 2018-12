Personeel Ster-restaurant Oonivoo Uden: 'We are the champions’

'Besodemie­terd' door Aldi-deal Uden

8:51 UDEN - De eigenaar en ontwikkelaar van een winkelpand aan de Bitswijk in Uden voelen zich op zijn minst op het verkeerde been gezet door de gemeente Uden en ontwikkelaar en makelaar Roefs. Maar 'besodemieterd' dekt de lading beter, zo bleek tijdens een rechtszaak in Den Haag.