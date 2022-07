Personeel vocht zich door coronagolven heen; ‘Gelukkig is het oude normaal terug in Huize Sint Petrus’

Vooral tijdens de eerste golf was het in Sint Petrus, zoals in alle zorgcentra, een regelrechte ramp. ,,Dat was heftig. Het huis ging op slot, er mocht niemand meer in. Familie mocht niet meer op bezoek komen. Verzorging liep de hele dag in beschermende kleding. Ontzettend zwaar. Probeer maar eens acht uur met een mondkapje op te lopen. En dan mensen aan- en uitkleden en douchen. Je wordt door dementerende bewoners niet meer herkend. En in anderhalve maand stierven zo’n tien tot twaalf bewoners.”