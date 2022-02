Personenauto botst tegen geluidswal op A50 bij Veghel

Een herinne­rings­pad voor Joa, een kleurrijke en creatieve eindexamen­leer­lin­ge uit Hees­wijk-Din­ther

VEGHEL - Joa was prachtig, kleurrijk en creatief, maar ze droeg helaas ook altijd een stukje donker met zich mee. In het Huis van Troost in Veghel was woensdagavond een herinneringspad voor Joa Vos uit Heeswijk-Dinther. De 19-jarige leerlinge van Gymnasium Bernrode stapte vorige week uit het leven.

17 februari