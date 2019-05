Peuters nemen hun intrek in basisschool 't Heibosch

Ze spelen alsof ze er al lang thuis zijn, de peuters van kinderopvang Smallsteps. Toch trokken ze deze maandag voor het eerst in het nieuwe kinderdagverblijf in het gebouw van ‘t Heibosch, die daarmee een basisschool, buitenschoolse opvang én een kinderdagverblijf herbergt. Kinderen kunnen op ‘t Heibosch blijven vanaf hun geboorte tot en met groep 8. Buiten in het Bunderspark hangen de leerlingen van de basisschool in de klimrekken, binnen sabbelen de peuters aan een soepstengel en doen er een dutje en na schooltijd is de school een speelplek voor de buitenschoolse opvang Nijntje Pluis. 't Heibosch is een speel- en leercentrum geworden, de eerste die scholenorganisatie Skipov in die hoedanigheid kent. ,,We gaan aantonen dat deze manier van werken werkt, en wie weet rolt Skipov het concept dan uit over meer scholen", zegt directeur Minèt Peters van de basisscholen 't Heibosch en de Bunders.

Waarom alles onder één dak?

Wat het voordeel is van alles onder één dak? ,,Natuurlijk dat kinderen niet van hot naar her gebracht hoeven worden en dat de omgeving vertrouwd is", zegt Peters. ,,Maar vooral dat we kinderen beter kunnen begeleiden. We vormen met de drie disciplines één team, overleggen samen met pedagogisch medewerkers en interne begeleiders. Ouders hoeven niet bij de kinderopvang of bso dezelfde zaken aan te kaarten, we weten hoe een kind in elkaar zit. En als een kind bijvoorbeeld vroeg klaar is voor het basisonderwijs, dan kunnen we dit kind eerder laten meedraaien.”