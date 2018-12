Philip van den Brand over winkelcentrum Drossaard: Kop en kont

,,Zo gaat het al dagen”, zegt ondernemer Roland de Laak met een grote glimlach. ,,Iedereen is blij. Sinds in de krant stond dat ik samen met een groep investeerders winkelcentrum Drossaard heb overgenomen zijn de reacties niet van de lucht.” Met een opgeheven vingertje werpt de man hem nog toe: ,,Wat jij in je kop hebt, heb je niet in je kont!” De Laak lacht hardop. ,,Ja, ja. Juist.”