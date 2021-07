Philipp uit Duitsland reist bijna 24 uur om in Erp bij Harmony of Hardcore te mogen feesten

Flinke regenbuien weerhielden twintigduizend bezoekers van Harmony of Hardcore presents: LIVE AGAIN! Festival er niet van om zaterdag en zondag naar hartenlust te hakken. Het Erpse festivalterrein De Roost was twee dagen toneel van het eerste grote hardcore-festival in anderhalf jaar. En dat wilden de feestgangers weten ook, onder wie de Duitse Philipp.