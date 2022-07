Phoenix Cultuur start met deelwerkplaats edelsmeden

Ria de Vocht uit Erp koninklijk onderschei­den

ERP - Ria de Vocht-van Hoof uit Erp is zondagochtend in alle vroegte benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De Vocht-van Hoof is sinds 1989 betrokken bij talloze culturele en muzikale projecten in Erp, Veghel en omstreken.

17 juli