Piepers bouwen dan maar een feestje op straat

Verkeers­bor­den en AED vernield in Boekel: ‘Je zal hem maar nodig hebben om iemands leven te redden!’

18:20 BOEKEL - Verkeersborden zijn zondagmiddag uit de grond gerukt, een ruit is ingegooid én een AED is van de muur getrokken op de Kerkstraat en Julianastraat in Boekel. De politie reageert verontwaardigd over de vernielingen op Facebook: ,,Je zal de AED maar nodig hebben om iemand zijn leven te redden!”