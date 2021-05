Pierre Bos bij zijn afscheid benoemd tot ereburger van Boekel

Veel struiken, een kruiden­tuin, 'n speelveld? Erp mag meedenken over de inrichting van het park in nieuwbouw­wijk De Bolst

28 mei ERP - Veel paden, een kruidentuin, een vijver, kunst, een hondenuitlaatplek of een speelveld voor de kinderen? Inwoners van Erp mogen meedenken over het nieuwe park dat in nieuwbouwwijk De Bolst wordt aangelegd. Op 11 juni is er een informatiemiddag, waarbij iedereen zijn wensen kenbaar kan maken.