Piet van der Velde was een regelaar in hart en nieren

In 2018 regelde Van der Velde nog eigenhandig een uitje voor acht bewoners van Sint Joachim & Anna en het Aatrium naar Prinsjesdag in Den Haag, inclusief koninklijke kroketten van Slagerij Dungelmann. Een paar telefoontjes naar kennissen en familie in het Haagse en het was gepiept. ,,Mijn vader was áltijd dingen aan het regelen voor anderen”, weet zijn dochter Angelique van der Velde. ,,Het was een positief mens. Hij was altijd optimistisch en zag de zonnige kant van het leven. Eén van de laatste keren dat hij nog goed helder was zei hij: ‘Ik heb een prachtig leven gehad’. Dat typeert hem.”