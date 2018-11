Pieten krijgen in Veghel ook een uittocht

VEGHEL - Veghel krijgt op 6 december ook een uittocht van Zwarte Pieten in de Veghelse haven. ,,Sinterklaas en zijn Pieten worden wel groots in Veghel onthaald, maar ze vertrekken met de stille trom. Dat is eigenlijk jammer. Daarom gaan we de laatste Pieten op 6 december om 18.00 uur nog even uitzwaaien", zegt Dré den Ouden, organisator van het Centraal Pieten Buro aan de Markt.

Het idee leefde al langer bij de organisatoren van de intocht. Veghel heeft een van de grootste intochten van Brabant, met 200 Pieten. Daarna kunnen kinderen op bezoek in het Centraal Pieten Buro en is er een Pietenhuis op de Markt. ,,Dat is niet normaal zo populair, we waren het huis aan het plaatsen en de eerste kinderen stonden er al. Er wordt zoveel gedaan, maar er is geen afsluiting. Het is pats boem voorbij. Daarom gaan we de Pieten nu ook uitzwaaien.”

Hekkensluiters

Sinterklaas is er dan niet bij, die is volgens Den Ouden al eerder vertrokken. Maar de hekkensluiters, zo'n vijftien Pieten, nemen op 6 december de laatste boot naar Spanje. Wie ze mee uit wil zwaaien, is welkom om 18.00 uur bij het Centraal Pieten Buro in het Raadhuis op de Markt in Veghel. De Pieten verzamelen daar en lopen dan met hun koffers naar de haven, waar een klein, verlicht bootje ligt.