Pietenburo Veghel in nood na inbraak magazijn

,,Ik dacht eerst, hadden ze niet even kunnen opruimen", vertelt Dré Den Ouden, drijvende kracht achter het Centraal Pietenburo, over afgelopen maandag toen hij nietsvermoedend het magazijn binnentrad. ..Wij zijn hier met vrijwilligers al in de weer met decors en materialen en ik had pas in de gaten dat het om een inbraak ging toen ik de geforceerde deur en enkele los geschroefde panelen zag.”

Schade 1500 tot 2000 euro

Schade: naar verwachting zo'n 1500 tot 2000 euro aan materialen die zijn meegenomen. Gereedschap, luidsprekers, versterkers, verlichting, heel veel technisch materiaal dat nodig is om het Centraal Pietenburo in te richten dat jaarlijks in het Oude Raadhuis aan de Markt honderden kinderen trekt. En dit jaar wil de organisatie van het kinderfeest ook nog eens veertien kamers in het klooster van de Zusters Franciscanessen gereed maken voor de komst van de pieten. ,,Veertien kamers en een gang die we gaan aankleden voor al die leuke pieten die in Veghel overnachten. De muziekpiet en de voorleespiet slapen daar en de zakkenwasserij van de pieten komt ook in het klooster.” Daar is veel materiaal voor nodig. Op Facebook vraagt Den Ouden bijvoorbeeld om een inverter tot 2500 Watt, een omvormer voor een interactieve kast met lampjes en muziek en beeld. ,,Het is allemaal hobby, hebben wel wat geld in kas, maar niet veel. We zullen toch nieuwe materialen moeten aanschaffen. Maar ik heb vertrouwen in de veerkracht van de club, iedereen vraagt wat rond en ik hoop dat we zo snel weer op sterkte zijn.” De microfoons, versterkers en gereedschappen zijn privé-eigendom van Den Ouden. Hij heeft het ten dienste gesteld aan het Pietenburo.