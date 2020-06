‘Pietje Taxi’ te gast in Bernhezer talkshow De Waan

Ook zanger Mick Stenders, nieuwslezer Roelof Hemmen, KNVB-manager Kirsten van de Ven en topjudoka Sanne van Dijke schuiven donderdag 2 juli aan. De tweede aflevering is een logisch vervolg op het succes van de eerste, zo laat de organiserende Bernhezer Kunstkring doorschemeren. Eind mei keken zeker 750 mensen via Facebook of YouTube naar de eerste aflevering van De Waan. Met dit aantal is de kunstkring heel tevreden.

De Waan zet inwoners van Bernheze aan de gesprekstafel óf mensen die er een bijzondere band mee hebben. Dat laatste geldt voor Kirsten van de Ven. Ze groeide op in Heesch, voetbalde over de hele wereld en is sinds 2017 bij de KNVB verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van het vrouwenvoetbal. Topjudoka Sanne van Dijke en nieuwslezer (voorheen RTL, nu Radio 538) Roelof Hemmen wonen momenteel in Heeswijk-Dinther.