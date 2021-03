Pijnappels en Böhmer verder als ‘Duurzaam Maashorst’

Prominent agendapunt

De twee gaan zich vooral de komende tien maanden tot de komende raadsverkiezingen, inzetten voor leefbaarheid, een gezond buitengebied en een gezond sociaal klimaat, aldus Pijnappels. ,,We gaan in de overgang naar de nieuwe gemeente Maashorst van die punten ook in de nieuwe gemeente een prominent agendapunt te maken. Over de vraag of ik daarna nog door wil in de nieuwe gemeenteraad en met wie, ga ik de komende tijd nadenken. Moritz en ik hebben allebei de ambitie om er nog een mooi jaar van te maken.”