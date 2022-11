Pink Project The Band roept diepe emoties op

Top of flopPink Project The Band weet al een kwart eeuw de muzikale nalatenschap van Pink Floyd vlekkeloos neer te zetten in de theaters en poppodia. Chris Korsten vroeg bezoekers wat ze van het optreden vonden.

Wat: Pink Floyd Past To Present Part 2, concert van Pink Project The Band

Waar: Theater de Blauwe Kei in Veghel

Wanneer: zaterdag 19 november

‘Geregeld moeten denken aan mijn overleden vriend en zwager’

Hans Kieft (67) uit Den Bosch

„Dit was een échte Pink Floyd-beleving. Ik heb goed vergelijkingsmateriaal, eind jaren 80 heb ik in De Kuip een concert van Pink Floyd bijgewoond. Samen met mijn overleden vriend en zwager Theo. Vanavond heb ik geregeld aan hem moeten denken, met name tijdens de uitvoering van Shine On Your Crazy Diamond. Deze muzikanten mag je uiteraard niet vergelijken met Gilmour&Co. Toch komen ze aardig in de buurt. Ook in vocaal opzicht. De leadzanger trad in de voetsporen van Gilmour, de stem van de andere zanger die tevens voortreffelijk gitaar speelde, leek op die van Waters.”

‘Een live-optreden van Pink Project voegt zovéél toe’

Anne Roodt (15) uit Deurne

„De derde keer dat ik deze professionele tributeband heb gezien. Eerder was dat in Veldhoven en Helmond. En opnieuw heb ik eindeloos genoten! Ik ben volledig meegesleurd. Een live-optreden van Pink Project voegt zovéél toe, het is een totaal andere belevenis dan alleen luisteren naar deze prachtige muziek. Zo was het van meerwaarde om door het ‘vliegtuigraampje’ te kijken naar de visuals. Het nummer Wish You Were Here had voor mij een speciale lading, aangezien mijn oma onlangs is overleden. Doordat ik zelf elektrische gitaar speel, heb ik extra gelet op beide gitaristen. Twee toppers.”

‘Meeslepende dynamiek tussen de bandleden’

Cas de Schepper (23) uit Den Bosch

„De muziek van Pink Floyd mag je vanwege het unieke geluid gerust beschouwen als een genre op zich. Deze muzikanten, die ik éénmaal eerder live aan het werk heb gezien, zijn stuk voor stuk klasbakken. Wat me ditmaal vooral is opgevallen, is de meeslepende dynamiek tussen de bandleden. Ongetwijfeld het gevolg van het feit dat ze goed op elkaar zijn ingespeeld. Het is ook een ‘sociale’ band; de individuele bandleden gunnen elkaar iets. Dat was onder meer zichtbaar tijdens de vertolking van Comfortably Numb, de uitsmijter. Beide solopartijen zijn eerlijk onder de twee gitaristen verdeeld.”