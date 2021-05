PinksterPar-t in september nog een keer terug met een reünie

VEGHEL/KELDONK - Met inmiddels ruim 75.000 bezoekers in het Pinksterweekend behoren Harmony of Hardcore en 7th Sunday Festival tot de grotere festivals in Nederland. PinksterPar-t, de voorloper van beide festivals, keert op 10, 11 en 12 september éénmalig met een reünie terug aan de Hackerom. Daar waar het ooit begon, in een weiland bij Keldonk.

Wat in 2001 begon als een vriendenfeest voor 350 personen, werd er in de jaren daarna een serieuze onderneming. Johan Dortmans en Ruben van den Hurk richtten Par-T op, het evenement wordt groter aangepakt en in een echt festival-jasje gegoten. Op de 4 verschillende area’s met trance, house, apres ski, techno en hardstyle, draaiden bekende artiesten als Laidback Luke, Zany, Deepack en Jochen Miller, aangevuld met lokaal en regionaal talent. Met 3000 bezoekers was PinksterPar-t officieel geboren. De avond ervoor werd de grootste tent ingevuld voor ‘The Night B4 PinksterPar-t’, met DJ Rob & MC Joe, met de muziekstijlen oldschool en early rave binnen het hardcore genre. Hier is later Harmony of Hardcore uit voortgevloeid.

Volwaardige evenementen

In 2008 werd de naam Pinkster Par-T gewijzigd in 7th Sunday en werden de twee dagen helemaal van elkaar gescheiden in ‘Harmony of Hardcore’ en ‘PinksterPar-t’. In 2020 en 2021 konden beide evenementen niet doorgaan wegens restricties door de Coronamaatregelen. Organisator Par-T hoopt in 2022 weer wel twee volwaardige evenementen te organiseren.

‘The AfterPar-t’

Na 20 jaar is het tijd om terug te blikken. Op 10, 11 en 12 september organiseert Par-T een heuse reünie, met op vrijdag 10 september ‘Night B4 PinksterPar-t - The Reunion’ en op zaterdag 11 september ‘PinksterPar-t - The Reunion’. Op zondag 12 september wordt er een extra dag georganiseerd die voor alle leeftijden bedoeld is: ‘The AfterPar-t. Meer info en tickets vind je op www.pinksterpar-t.nl