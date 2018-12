Plan N279 gaat door, inclusief omleiding bij Helmond

Het besluit is met name van belang voor veel grote bedrijven die gevestigd zijn in Veghel en dagelijks met veel vrachtwagens over deze weg rijden. Tachtig procent van het vrachtverkeer gaat volgens de berekeningen straks over de nieuwe omleiding bij Dierdonk rijden. De gemeente Helmond stemde in met deze weg om geen tweede Traverse te krijgen door de kom, maar de gemeente Gemert-Bakel en omwonenden zijn faliekant tegen. De weg, die 45 miljoen euro kost, loopt door dwars door natuurgebied Bakelse Beemden.

De instemming met de nieuwe weg ging dan ook niet zonder slag of stoot. De voltallige oppositie probeerde gedeputeerde Christophe Van der Maat van de omleiding bij Dierdonk af te halen. De weg wordt zo aangelegd dat de kunstwerken (viaducten etc) aangepast kunnen worden als twee keer twee banen in de toekomst nodig zijn. Dat punt ligt volgens de berekeningen rond 2030, terwijl de opwaardering pas in 2023 echt helemaal klaar zal zijn. Waarom dan voor die zeven jaar niet meteen verbreding? Met name de PVV en CDA zijn voorstander om de weg al meteen te verbreden naar twee keer twee rijbanen, net als op het N279-traject tussen Veghel en Den Bosch. Harry van de Ven van de PVV sprak zelfs van een ‘twee keer één baans sukkellaantje’ dat de N279 na de opwaardering zal zijn.

Meteen twee keer twee rijbanen heeft geen zin, zegt gedeputeerde Van der Maat. ,,Het plan is dan juridisch niet haalbaar.”

Meedenken met Veghel

Op het verzoek van de gemeente Meierijstad en het bedrijfsleven in Veghel om actief mee te werken aan oplossingen om het verkeer bij Veghel goed af te wikkelen, want daar blijven vier kruisingen met verkeerslichten, werd door de Statenleden nauwelijks gesproken. Het bedrijfsleven en de gemeente verwachten ter hoogte van de A50 en de Rembrandtlaan een 'flessenhals’ en opperden eerder bij de Provinciale Staten om een nieuwe weg aan te leggen richting bedrijventerrein De Dubbelen aan de overkant van de Zuid-Willemsvaart tussen Dinther en Veghel. De SP vroeg bij monde van Willemieke Arts om Veghel bij te staan in het zoeken naar oplossingen. ,,En niet alleen met smart mobility.”

Volgens gedeputeerde Van der Maat is het plan van de nieuwe N279 inderdaad niet perfect, maar ‘het best haalbare’. ,,Een zesjesmentaliteit”, vindt Statenlid Huseyin Bahar (CDA). ,,De N279 is de ruggengraat van de regio. Deze regio verdient een cum laude oplossing.”