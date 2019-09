Plan: publiekstrekker op Meijerijgaarde

Ward Frielink van DTNP presenteerde de visie, die in november in de gemeenteraad komt, tijdens een beeldvormende avond voor de politiek in Meierijstad. Doel is om het centrum compacter te maken door zo'n 10.000 vierkante meter aan bestaande winkelruimte te schrappen en het centrum opnieuw in te richten. Sinds februari worden er gesprekken gevoerd met vastgoedeigenaren, ondernemers en gebruikers van het centrum.

Hoofdstraat écht als hoofdstraat

Dat de Hoofdstraat weer echt een hoofdstraat wordt in de plannen, dat was al bekend. Maar dat kan volgens Frielink pas echt goed werken als er aan de kopse kanten publiekstrekkers staan. Dat is aan de Meijerijgaarde en de zuidzijde van de Hoofdstraat, bij HoutBrox. ,,Het centrum moet weer overzichtelijk worden, met minder keuzemomenten voor bezoekers om links of rechts af te slaan.” Onder een publiekstrekker verstaat hij een winkel of voorziening met veel winkeloppervlak en voorraad. ,,Die moet op een plek staan waar het goed bevoorraad kan worden. Dat kan aan Vlas en Graan en de Meijerijgaarde. De Meierijgarade zelf kun je helemaal bebouwen met die publiekstrekker. Het is een entree van het centrum en een zichtlocatie. Dan zien mensen meteen: dit is het centrum van Veghel.” Hij denkt daarbij ook aan meer parkeerruimte, mét groen. De kiosk voor de Hema kan beter verdwijnen, die verstoort het beeld. De Wiekslag is in de visie niet meer hoofdwinkelgebied, de Kalverstraat wel.