Plan 'spoedzoekers’ Veghel flink aangepast na kritiek buurt

De bewoners van de Beukelaarstraat in Veghel werden begin juli overvallen door de plannen voor het spoedzoekerscomplex. Er waren geruchten in de buurt dat een projectontwikkelaar een boerderij en gronden had aangekocht en prompt viel daar een uitnodiging in de brievenbus voor een informatieavond. Projectontwikkelaar PUP Real Estate uit Overloon heeft inderdaad grond verworven: het terrein van de Fiat-garage aan het Heuvelplein 5 en de naastliggende boerderij en het woonhuis Beukelaarstraat 4 en 5. De ontwikkelaar wil er voor de duur van maximaal 15 jaar 250 appartementen bouwen om die te verhuren aan mensen die in acute woningnood zitten, zogenaamde spoedzoekers. Bijvoorbeeld starters of mensen die na een scheiding een woning zoeken.